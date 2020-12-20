خطوة مهمة لإرساء الأمن والاستقرار.. أول تعليق لـ الجبير على تشكيل حكومة يمنية جديدة

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، اليوم الأحد، على تنفيذ اتفاق الرياض واكتمال عقده بتشكيل الحكومة اليمنية.

وقال الجبير في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "إن ما تحقق لليمن العزيز من تشكيل حكومة جديدة وفقًا لما ورد في اتفاق الرياض، خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة، وإرساء الأمن والاستقرار وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني الشقيق".

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر قرارا جمهوريا، مساء الجمعة الماضي، بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة معين عبد الملك، كما تم اختيار محمد علي المقدشي وزيرًا للدفاع، واللواء الركن إبراهيم علي أحمد حيدان وزيرًا للداخلية، بينما تم تعيين أحمد عوض بن مبارك وزيرًا للخارجية.

يأتي ذلك بعد مرور عام على مفاوضات موسعة برعاية المملكة العربية السعودية، لتأتي بحكومة يمنية جديدة بعد الانتهاء من تنفيذ الشق العسكري وفق اتفاق الرياض.

وجاء الإعلان عن تشكيل الحكومة بعد اكتمال الترتيبات العسكرية لتنفيذ اتفاق الرياض، بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ومن المقرر أن تعمل الحكومة الجديدة على إنهاء الخلافات بين المعسكرين، والتفرغ لمقاتلة ميليشيات الحوثي.

ولقي الإعلان عن تشكيل الحكومة اليمنية وتنفيذ اتفاق الرياض، ترحيبا عربيا ودوليا واسعا، حيث ثمنت حكومات العالم جهود المملكة العربية السعودية من أجل الوصول لهذا الاتفاق.