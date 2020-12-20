بجهود السعودية وأشقائها.. خالد بن سلمان: اتفاق الرياض تجاوز كل العقبات

أكد نائب وزير الدفاع السعوي، الأمير خالد بن سلمان آل سعود، أهمية تنفيذ اتفاق الرياض بما يخص اليمن عبر تشكيل حكومة جديدة.

وقال بن سلمان، اليوم، الأحد، في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، تستمر المملكة في نهج ثابت يعكس مظاهر سياسة المملكة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار للبلد الجار الشقيق يمن العروبة وتحقيق تطلعات شعبه، وتبارك تنفيذ اتفاق الرياض واكتمال عقده بتشكيل الحكومة اليمنية".

وأضاف أن اتفاق الرياض تجاوز كل الصعوبات والعقبات بجهود المملكة والأشقاء في الإمارات ودول التحالف واستجابة الأطراف اليمنية لها، ودلالة ذلك حرصهم الحقيقي والاخوي الصادق على تحقيق السلام والامن والاستقرار في اليمن.

وتابع: "دعمًا للجهود للتوصل الى حل سياسي شامل في يمن العروبة، تكللت جهود ولي العهد بتحقيق التوافق بين الإخوة اليمنيين لتنفيذ أهم خطوات اتفاق الرياض المتعلقة بالجانب العسكري وتشكيل الحكومة اليمنية، بأسلوب يحتذى به لحل الخلافات الاخوية لتحقيق السلام والامن والاستقرار". واستطرد: "تحقق هذا الإنجاز السياسي والدبلوماسي والعسكري بالاستجابة الفاعلة والأخوة الصادقة من الرئيس اليمني والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والقادة العسكريين في عدن وأبين الذين قدموا مصلحة اليمن كوطن امام كل الاعتبارات، من الأعماق أحييهم".

وأشار: "نتطلع اليوم أكثر من أي وقت مضى، كما يتطلع كل يمني، إلى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه إلى بر الأمان، فالعمل شاق والطريق طويل، لكن بعزائم الرجال المخلصين تُنبذ الخلافات وتتوحد الجهود و تهون الصعاب وتتحقق الآمال".

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر قرارا جمهوريا، مساء الجمعة الماضي، بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة معين عبد الملك، كما تم اختيار محمد علي المقدشي وزيرًا للدفاع، واللواء الركن إبراهيم علي أحمد حيدان وزيرًا للداخلية، بينما تم تعيين أحمد عوض بن مبارك وزيرًا للخارجية.

يأتي ذلك بعد مرور عام على مفاوضات موسعة برعاية المملكة العربية السعودية، لتأتي بحكومة يمنية جديدة بعد الانتهاء من تنفيذ الشق العسكري وفق اتفاق الرياض.