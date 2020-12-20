رغم الإغلاق الصارم .. ألمانيا تسجل قفزة جديدة في عدد إصابات كورونا اليومية

سجلت ألمانيا اليوم، الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الاخيرة؛ ويأتي ذلك على الرغم من دخول البلاد في حالة عامة من الإغلاق الصارم.

وقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، الأحد، أنه تم تسجيل 22771 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا بواقع 22771 حالة إلى مليون و494009 حالات في المجمل.

وذكر المعهد أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 409 إلى 26049 وفاة في المجمل منذ ظهور الوباء.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان، أن الحكومة تخطط لإطلاق حملة التطعيم العام ضد الفيروس المستجد عقب عيد الميلاد، لكن استطلاعا للرأي أجرته شركة Forsa كشف أن 47% من المواطنين فقط يريدون التطعيم في أسرع وقت ممكن.

وأعلنت ألمانيا، الأربعاء الماضي، أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها لاحتواء فيروس كورونا "كوفيد-19" ستستمر عدة أشهر حتى بعد بدء تطعيم المواطنين باللقاح.

ودخلت ألمانيا، الأربعاء، في إغلاق هو الأكثر صرامة في تاريخ البلاد، في محاولة للسيطرة على حالات الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا.

وكانت المخاوف من خروج الوباء عن السيطرة في ألمانيا دفعت المستشارة أنجيلا ميركل وحكام الولايات الـ16 للإعلان عن إغلاق صارم حتى 10 يناير على أقرب تقدير.