استهدف برلمانيا.. قتلى وجرحى في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابل.. فيديو

هز انفجار ضخم العاصمة الأفغانية كابل بعد استهداف سيارة أحد البرلمانيين، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص.

ووفقًا لوسائل إعلام أفغانية، قالت مصادر أمنية من مقر شرطة كابل، إن ما لا يقل عن 9 أشخاص قتلوا وأصيب ستة آخرون في انفجار استهدف المدينة صباح اليوم الأحد.

وحسب موقع "تولونيوز"، فإن الانفجار وقع في ميدان سبين كالاي بالمدينة، وكان يستهدف عضو البرلمان خان محمد وردك.

ولفت إلى أن وردك نجا من هذا الهجوم، لكن أسفر الانفجار عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وتضرر 3 سيارات كانت بالقرب منه حيث اشتعلت فيها النيران.