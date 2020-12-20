1097 حالة .. كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة اليومية بفيروس «كورونا»

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 1097 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك في أعلى حصيلة يومية للإصابات في البلاد بعد أن وصل العدد إلى ذروته يوم الأربعاء الماضي بتسجيل 1078 إصابة.

وذكرت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها - حسبما أشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ - أنه تم تسجيل 1097 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 الساعة الماضية؛ مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 49 ألفا و665 حالة؛ وذلك بزيادة قدرها 44 إصابة عن اليوم الذي سبقه، على الرغم من تراجع عدد الفحوصات في اليوم السابق بمقدار 20 ألف فحص عن اليوم الذي سبقه، ليتجاوز بذلك العدد اليومي لحالات الإصابة بـ "كوفيد - 19" حاجز الألف إصابة لليوم الخامس على التوالي.

وأضافت أن حالات الوفاة الجديدة جراء الفيروس بلغت 15 حالة خلال يوم أمس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 674 حالة، لافتة إلى أن الموجة الجديدة من جائحة "كورونا" دفعت الحكومة الكورية إلى دراسة رفع مستوى مكافحة الفيروسات إلى المستوى الثالث - وهو المستوى الأكثر صرامة في النظام المكون من خمسة مستويات في البلاد - والذي يتم تطبيقه عندما يتراوح العدد اليومي للإصابات المحلية بين 800 و1000 إصابة، أو يتضاعف العدد اليومي عن يوم سابق؛ وهو ما حدث بالفعل.

وتشهد البلاد انتشارا في حالات الإصابة الجماعية، خاصة في المستشفيات المخصصة لرعاية المسنين، والمرافق الدينية، والمرافق والمنشآت الإصلاحية، حيث تم الإبلاغ عن 185 إصابة على الأقل في منشأة إصلاحية في شرق سول، وتعمل الحكومة الكورية على احتواء الموجة الحالية من الجائحة دون رفع مستوى التباعد الاجتماعي إلى المستوى الثالث؛ بسبب المخاوف من تأثيراته على الاقتصاد.

وتتعامل الحكومة مسألة تطبيق المستوى الثالث بحذر كبير؛ نظرا للعواقب الاقتصادية الكبيرة لذلك القرار، وقالت إنها ستعمل أولًا على تطبيق الإجراءات الحالية لمكافحة الفيروس بدقة أكبر.