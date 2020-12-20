نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتلى وجرحى في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل 9 أشخاص وإصابة 6 آخرون، جراء انفجار قوي دوى في العاصمة كابل، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وبحسب قناة "طلوع نيوز"، أكدت مصادر أمنية، أن الانفجار الذي وقع في ميدان سبين كالاي استهدف سيارة النائب البرلماني حاج خان محمد وردك، لافتة إلى أن المشرع نجا من الهجوم.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية، إن الحريق اندلع في ثلاث سيارات في المنطقة نفسها، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار تسبب في ذلك.