مايكروسوفت تيمز مدرستي تنزيل تطبيق تايمز ١٤٤٢

مايكروسوفت تيمز مدرستي يبحث عنه العديد من الطلاب خلال الفترة الراهنة، نظراً لاقتراب موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول ، حيث قام الطلاب داخل المملكة العربية السعودية باستخدام منصة مدرستي لاستكمال دراستهم عن بعد وذلك بعد تهيئة المنصة من قبل وزارة التعليم وعمل بعض التعديلات والتطورات لضمان تواصل العملية التعليمية وتدريب الطلاب على ممارسة اليوم الدراسي داخل المنصة والتفاعل مع المعلم وتبادل الأسئلة والمناقشات، وفي الوقت الحالي تقوم الوزارة بالاسْتعداد لاختبارات الفصل الأول، وإطلاق بعض المنصات المعدلة لتحميلها من قبل الطلاب للتَمكن من حضور الاختبارات. خطوات عمل حساب على مايكروسوفت تيمز مدرستي أولاً نقوم بالتوجه إلى مايكروسوفت تيمز عبر وضع هذا العنوان في بحث غوغل

عبر وضع هذا العنوان في بحث غوغل بعد ذلك قم بالضّغط على إنشاء حساب مجّانيّ الموجودة أعلى الصفحة

نقوم بكتابة البريد الإلكترونيّ الخاص بك الذي تود التسجيل به

ثمّ نضغط على كلمة التّالي

عليك توضيح سبب عمل حساب مايكروسوفت الجديد من خلال الاختيارات التي أمامك ثم قم بالضغط على التالي

قم بكتابة معلومات المدرسة إذا طلب منك بعد ذلك قم بكتابة كلمة السر الجديدة ثم اتبع التعليمات والإرشادات التي تتلقاها من الموقع حتى تمام التسجيل. خطوات عمل حساب على مايكروسوفت تيمز مدرستي كيفية تنزيل تطبيق تايمز على الكمبيوتر قم بالدخول إلى مايكروسوفت ثمّ قم بالضغط على Microsoft teams

ثمّ قم بالضغط على بعد ذلك انقر على زر تنزيل Teams

ثمّ اضغط على التنزيل لسطح المكتب

ثم قم بالضغط على تنزيل Teams

بعد انتهاء عمليّة التنزيل قم بتشغيل ملفّ التّنصيب

عليك الانتظار بعض الوقت حتّى تنتهي عملية تثبيت التّايمز

قم الآن بتشغيل برنامج مايكروسوفت تيمز مدرستي

عليك كتابة اسم المستخدم ثم اضغط على التّالي

قم بإدخال كلمة المرور ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول رابط منصة مدرستي مايكروسوفت كيفية تنزيل تطبيق تايمز على الكمبيوتر يمكنك الآن الدخول الى منصة مدرستي من خلال مايكروسوفت تيمز، كما يمكنك تنزيل مايكروسوفت مدرستي على الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر، ولتحميل التطبيق لجوالات الآيفون يمكن من متجر آبل، أما لجوالات الآندرويد فهو متوفر في سوق الأجهزة الالكتروني، ويأتي ذلك لمتابعة تطورات وأخبار الاختبارات والتمكن من حضور الاختبارات النهائية، فقط قم بتحميل التطبيق من خلال السوق بلاي أو متاجر آبل والاستفادة من كافة المعلومات الموجودة على منصة مدرستي السعودية.

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