كورونا يوقع 76.3 مليون إصابة حول العالم

جدة - نرمين السيد - وتؤكد أحدث بيانات على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الأحد، تسجيل 76 مليوناً و262 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا حول العالم، إضافة مليون و685 ألف وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجى.

ومازالت الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات على حد سواء، تليها فى الإصابات الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وألمانيا وكولومبيا والمكسيك وبولندا وإيران.

بينما تأتى البرازيل الثانية عالميًا بعد أمريكا فى تسجيل الوفيات، تليها الهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.