أفغانستان: مقتل 9 أشخاص على الأقل فى انفجار هائل يهز كابول

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية فى أفغانستان، قالت مصادر أمنية إن الانفجار وقع فى ميدان "سبين كالاى" فى منطقة الشرطة الخامسة بالمدينة، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل. وأشارت التقارير إلى أن الانفجار استهدف سيارة حاجى خان محمد وردك، عضو البرلمان عن العاصمة كابول. وقال فردوس فارامارز، نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن النيران اشتعلت فى 3 مركبات بموقع الانفجار، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان الانفجار هو سبب اشتعالها أم لا.

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