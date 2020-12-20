بقوة 4.5 درجة .. زلزال يضرب الحدود الإيرانية التركية

أفادت وسائل إعلام إيرانية وتركية، بوقوع زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم، الأحد، قرب الحدود بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، إن زلزالًا بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب بلدة قطور بمحافظة أذربايجان غرب شمال غرب، قرب الحدود مع تركيا.

ونقلت الوكالة عن مركز رصد الزلازل بالمؤسسة الجيوفيزيائية التابعة لجامعة طهران، قوله إن هذا الزلزال وقع عند الساعة الثامنة و 2 دقائق و 49 ثانیة صباح اليوم حسب التوقيت المحلي.

و حدد مركز الزلزال كان عند التقاء خط العرض 38.105 شرقا وخط الطول43.578 شمالا وعلى عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم تذكر التقارير الواردة حدوث خسائر بشرية او مادية جراء وقوع هذا الزلزال.

من جانبها نقلت وسائل إعلام تركية، عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، إن زلزالا بقوة 4.4 درجات، وقع في ولاية "وان" شرقي البلاد.

ولفت بيان "آفاد" إلى أن الزلزال وقع عند الساعة 07:32 بالتوقيت المحلي لتركيا، بقضاء "باش قلعة"، على عمق 12.95 كم تحت سطح الأرض.

وشعر بالزلزال أهالي ولاية هكاري المجاورة، حيث تم تواصل مسؤولي المنطقة مع المواطنين للتأكد من وجود أضرار أم لا.