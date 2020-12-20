احتفالات الكريسماس تنذر بكارثة.. تحذير خطير من ارتفاع إصابات كورونا في لبنان

أصبح الوضع الصحي في لبنان يزداد سوءًا، بعدما ارتفعت حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في البلاد، ما ينذر بحدوث أزمة متفاقمة.

وقال طبيب الأمراض الجرثومية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي البروفسور بيار ابي حنا،إن البلاد دخلت في مرحلة الوباء المجتمعي بأقصى الدرجات، داعيًا إلى تقليل عدد إصابات كورونا قدر الإمكان.

وأضاف: "من المؤسف أن الانتشار أصبح واسعا جدا هذه الأيام والجميع في المنازل بسبب الشتاء وهذا يزيد من أعداد الاصابات والوفيات التي لا زالت مرتفعة".

وأكد الطبيب اللبناني أن "المسألة تتطلب الكثير من الوعي والانتباه خاصة أثناء الاحتفالات بالأعياد التي يجب أن تقتصر على العائلات الصغيرة".

وفي سياق متصل، كشف حنا عن أن الدفعة الأولى من اللقاحات ستصل في فبراير المقبل بموجب عقد بين وزارة الصحة وشركة فايزر، وهناك لقاحات ستصل عبر منظمة الصحة العالمية وبالامكان الاعتماد على اللقاح الصيني الذي تعتمده دول الخليج العربي، والذي ربما يصل الى لبنان أيضا.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس السبت، أنه تم تسجيل 1626 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينها 1611 من بين المقيمين و15 من بين الوافدين، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 156570 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 1270 منذ 21 فبراير الماضي.