وقد سُجل أكثر من 172 ألف إعجاب على الفيديو، كما بلغ عدد المتابعين أكثر من 133.6 ألف متابع، والرقم في تزايد.
وقال بن راشد على حسابه بموقع "تويتر": "أطلقت حسابي الرسمي على منصة TikTok للتواصل الاجتماعي.. الأسرع نموًا في العالم والتي تضم أكثر من 800 مليون متابع".
وأضاف: "نريد أن نكون حيث يكون الناس.. ونريد بناء محتوى عربي إيجابي.. ونريد أن نستمع للشباب ونُسمعهم قصتنا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول فيديو لـ حاكم دبي على تيك توك يحقق رقما قياسيا من المشاهدات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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