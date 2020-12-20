أول فيديو لـ حاكم دبي على تيك توك يحقق رقما قياسيا من المشاهدات

حقق أول فيديو نشره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي، على تطبيق "تيك توك"، 1.2 مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة.

وأرفق محمد بن راشد مع الفيديو الذي نشره جملة: "في الإمارات لا أكترث إن كنت غزالا أو أسدا.. عندما نستيقظ من الأفضل أن تبدأ الركض".

وقد سُجل أكثر من 172 ألف إعجاب على الفيديو، كما بلغ عدد المتابعين أكثر من 133.6 ألف متابع، والرقم في تزايد.

وكان حاكم دبي محمد بن راشد أعلن، أمس، السبت، إطلاقه حسابا على موقع الفيديوهات "تيك توك"، ليصبح أول زعيم عربي ينضم إلى هذه المنصة.

وقال بن راشد على حسابه بموقع "تويتر": "أطلقت حسابي الرسمي على منصة TikTok للتواصل الاجتماعي.. الأسرع نموًا في العالم والتي تضم أكثر من 800 مليون متابع".

وأضاف: "نريد أن نكون حيث يكون الناس.. ونريد بناء محتوى عربي إيجابي.. ونريد أن نستمع للشباب ونُسمعهم قصتنا".