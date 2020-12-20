الكويت تستعد لتسلم لقاح فايزر خلال أيام.. وموديرنا يخضع للتقييم

تتسلم وزارة الصحة الكويتية، من الشركة المصنّعة للقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا خلال أيام الجدول النهائي الخاص بفترة شحن وتوريد اللقاح.

ووفقا لمصادر مطلعة نقلت عنها صحيفة "القبس" الكويتية، سيصل لقاح فايزر إلى البلاد خلال أيام.

من جهة ثانية، وضعت وزارة الصحة لقاح موديرنا تحت المراقبة والتقييم، بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، أول أمس الجمعة، على استخدام اللقاح.

وأكدت مصادر في الوزارة لـ القبس أن الوزارة تراقب آخر التطورات والتجارب التي يتم تنفيذها على أكثر من لقاح حول العالم، لحجز كميات منها فور حصولها على الاعتمادات الرسمية، بعد حجزها كميات متفرقة سابقًا.

ولفتت المصادر إلى أن تسجيل وترخيص أي لقاح أو دواء مرتبطان بتقدم الشركة المتعهدة باستيراده بطلب رسمي إلى وزارة الصحة، للنظر فيه ثم إصدار الموافقة عليه من عدمها، مشيرة إلى أن لقاح موديرنا يعد الثاني بعد لقاح فايزر- بيونتك الذي ينال موافقة إدارة الغذاء والدواء.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق المبدئي مع الشركة المتعهدة بتوريد لقاح موديرنا يكشف عن استيراد نحو 1.7 مليون جرعة تمنح على شكل جرعتين لكل شخص، حيث يصل الفارق الزمني بين الجرعتين إلى 28 يومًا تقريبًا، وذلك وفق التوصيات الطبية الصادرة بناء على التجارب السريرية.

ومن المرتقب أن يستفيد منها 800 ألف شخص، وذلك بعد إتمام عملية التسجيل والاعتماد له محليًا، ثم الشحن والتوريد لمستودعات وزارة الصحة الطبية.