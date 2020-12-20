بدأ بشجار بين ضابطين.. 10 قتلى في اشتباك بين قوات حكومية بالصومال

لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم في هجوم متبادل بين عناصر من القوات الحكومية وبعضها البعض، وفق ما ذكرت صحيفة الصومال الجديد.
واندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر من القوات الحكومية في العاصمة الصومالية مقديشو.
وذكرت الصحيفة، أن الطرفين استخدما مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، خلال الاشتباكات التي استمرت ساعتين.
ويعود سبب النزاع بين القوات الحكومية المتصارعة على ملكية قطع أراض في العاصمة مقديشو.
وعلى إثر ذلك، تدخل محافظ إقليم بنادر وعمدة العاصمة مقديشو عمر محمد محمود فنش، ومسؤولون عسكريون، لإيقاف القتال الدائر بين القوات الحكومية، والذي يعد عامل خطر كبيرا في وقت تمر فيه البلاد بأوضاع مضطربة، ووجود جماعات مسلحة تنتظر الفرصة لوجود مثل هكذا نزاعات.
ووفق مصادر مطلعة، فإن حدوث المعارك يرجع إلى شجار في الأساس بين ضابطين في الجيش.
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