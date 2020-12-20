هولندا تفرض حظرا على الرحلات القادمة من بريطانيا بسبب سلالة جديدة لفيروس كورونا

فرضت الحكومة الهولندية حظرا على الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة؛ بسبب المخاوف بشأن ظهور سلالة جديدة من فيروس "كورونا".
وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /الأحد/ أن هذه الخطوة جاءت بعد أن أكدت السلطات الصحية في هولندا ظهور حالة إصابة لديها من نفس السلالة الجديدة التي دفعت أجزاء من المملكة المتحدة إلى العودة للعمل بقواعد الإغلاق، مضيفة أن الحظر يبدأ في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم وسيستمر حتى الأول من يناير المقبل.
وأوضحت وزارة الصحة الهولندية أنه تم اكتشاف الحالة في أوائل ديسمبر الحالي، ويجري حاليا التقصي بشأنها.. مضيفة "أن أي إدخال لهذه السلالة من الفيروس من المملكة المتحدة ينبغي أن يتم الحد منه بقدر الإمكان عبر تقييد حركة السفر القادمة من المملكة المتحدة أو السيطرة عليها قدر المستطاع".
وأكدت الحكومة الهولندية أنها تراقب تطورات فيروس (كوفيد-19) في الخارج وتبحث إمكانية فرض تدابير إضافية على وسائل النقل الأخرى.
كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أعلن أمس /السبت/ إلغاء الاحتفالات بأعياد الميلاد لملايين من المقيمين في لندن وجنوب غرب إنجلترا بعد تأكيد العلماء اكتشاف سلالة جديدة من فيروس "كورونا"، قادرة على الانتشار بشكل أسرع.
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