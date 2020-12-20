موجة قاتلة.. هل تنجو أفريقيا من فيروس كورونا للمرة الثانية؟

يبدو أن الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد ستكون أكثر شدة من الموجة الأولى، والتى استطاعت دول القارة الأفريقية الخروج منها بأقل الخسائر، ولكن تلك الأيام احتد وباء كوفيد-19 ويعمل على مهاجمة القارة السمراء التى لا حول لها ولا قوة، والسؤال: "هل تنجو أفريقيا من فيروس كورونا مرة أخرى؟".

للعلم، أفريقيا لديها منظومة صحية متواضعة استجمعت قواها خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد لحماية مواطنيها، ولكن يبدو أن عام 2020 يرفض الانتهاء قبل إلحاق أشد الضرر بشعوب القارة السمراء.

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وشهدت عدة دول أفريقية قفزة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وصل عدد الإصابات بالوباء إلى 2,469,101 حالة من بينهم 58,313 حالة وفاة، وتعافي 2,083,189 حالة من فيروس كورونا المستجد، وفقًا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وعادت دول القارة الأفريقية إلى اتخاذ إجراءات أكثر شدة مرة أخرى، فمن بين تلك الدول مالي التى أعلنت حالة طوارئ صحية، ابتداء من منتصف ليل أمس، السبت، وتعليق الاحتفالات والنشاطات الثقافية، وإغلاق المطاعم، والحانات، وأماكن الترفيه، لمدة أسبوعين، من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال الناطق باسم الحكومة المالية هامادون توريه، عقب اجتماع استثنائي للحكومة، إن مدارس التعليم العمومية والخصوصية، ستغلق حتى 10 من يناير المقبل.

وأوضح الناطق باسم الحكومة، أن التجمعات ستقتصر على 50 شخصا، بما في ذلك حفلات الزفاف والجنائز، كما سيتم تشديد مراقبة الحدود البرية والجوية.

يأتى ذلك فى الوقت الذي ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6120 حالة مؤكدة، بينها 3771 حالة شفاء، و154 حالة وفاة داخل مالي.

أما موريتانيا، فقد فرضت إجراءات على المسافرين القادمين إليها، وذلك بهدف التأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت الإجراءات فرض ارتداء قناع الوجه، وغسل اليدين أو تعقيمهما بمحلول كحولي مائي، واحترام مسافة لا تقل عن 1.5 متر بين كل شخصين.

كما تم فرض اصطحاب المسافر إفادة فحص (TR PCR COVID 19) سلبي، أو شهادة فحص سريع للأجسام المضادة سلبية، ولا يتجاوز تاريخ إصدارهما 5 أيام، وأن تكونا صادرتين عن مختبر معتمد في البلد الأصلي.

كما سيفرض على المسافرين القادمين إلى البلاد عبر المطار، أو المعابر البرية تعبئة استمارة المعايير الصحية الفردية، وتقديمها للمصالح المعنية، وكذا الخضوع لقياس درجة الحرارة عبر كاميرا حرارية، أو افلاش حراري.

وفي حال كانت درجة الحرارة طبيعية، وسلبية اختبار فحص TR PCR، أو اختبار الفحص السريع للأجسام المضادة، يلزم الشخص باحترام فترة الحجز الذاتي الطوعي لمدة 10 أيام.

أما في حال ظهور فحص PCR إيجابيا، فسيتم التكفل بالمسافر أو السائح، وفقا للبروتوكول الوطني.

