كوريا الجنوبية تخطط لبدء حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا" في الربع الأول من العام المقبل

أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيونج سيه-جيون، اليوم الأحد، أن بلاده من المتوقع أن تبدأ في حملة تطعيم اللقاح، الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا" البريطانية للأدوية، في الربع الأول من العام المقبل.
وقال جيونج - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن البلاد ستبدأ في حملة التطعيم بلقاح شركة "أسترازينيكا" في فبراير أو مارس من عام 2021 على أبعد تقدير، حيث تم التوصل إلى اتفاق على توزيع اللقاحات ابتداء من الربع الأول من العام المقبل.
وأوضح أن الحكومة تتطلع إلى بدء حملة تطعيم اللقاح في فبراير، غير أنه لم يتم تحديد الموعد لتوزيع اللقاح خلال الربع الأول من 2021.. مشيرا إلى أنه من المقرر وصول اللقاح إلى البلاد على مراحل، وليس بشكل جماعي، ابتداء من الربع الأول من العام المقبل.
وأعلنت حكومة كوريا الجنوبية في وقت سابق من الشهر الجاري، أنها أمنت الوصول المبكر للقاحات التي طورتها 4 شركات أدوية ومن مشروع لقاح عالمي لـ 44 مليون شخص، وهو ما يكفي لتغطية 88% من سكان البلاد.
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