تتباين عروض تقسيط شانجان CS85 ليمتد 2021 من بنك الراجحي بحسب نوع التمويل الذي يرغب العميل في الحصول عليه وكذلك العديد من الأمور الأخرى التي من أهمها قيمة الدفعة المقدمة وقيمة الدفعة الأخيرة فهذا الأمر مهم للغاية ويؤثر بشكل كبير على أسعار السيارات الجديدة بالتقسيط كما أن أفضل عروض تقسيط السيارات هي تلك التي تحتوى على مرونة في سداد باقي الأقساط إضافة إلى نسبة المعدل السنوي وغيرها من الأمور التي تشكل أعباء إضافية يتم تحميلها على سعر السيارة.

عروض تقسيط السيارات 2021 في السعودية

قبل البحث عن معارض سيارات بالتقسيط وقبل التفكير في شراء سيارة جديدة أقساط يجب أن تسأل نفسك سؤالاً مهمًا ألا وهو ما هي الأعباء الشهرية التي سوف تشكلها عملية شراء سيارة بالتقسيط وفي حال كان دخلك ليس كبيرًا أو كان لديك التزامات شهرية مثل القرض العقاري أو غيره من الالتزامات ننصحك بالبحث عن سيارات أقساطها 1000 ريال شهريًا أو أقل لأن هذا المبلغ لن يشكل عبء على ميزانيتك الشهرية ويمكن مع مرور الوقت أن تعوض الزيادة في الراتب أو الدخل أو العلاوة السنوية فرق القسط الشهري.

تمويل السيارات من مصرف الراجي

يقدم مصرف الراجحي خيارين لا ثالث لهما في ما يتعلق بعروض تمويل السيارات ولكل منهما مزاياه وكل منهما يلبي رغبة شريحة معتبرة من المستهلكين.

تمويل السيارات بالمرابحة من مصرف الراجحي

هذا النوع يتم فيه تحديد نسبة الفائدة السنوية ويتم تحميلها على ثمن السيارة ومن ثم إضافة ضريبة القيمة المضافة على السعر الإجمالي.

لنفترض مثلًا أن هناك سيارة سعرها 100 ألف ريال وقيمة الفائدة السنوية على مدى 5 سنوات 50 ألف ريال سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بواقع 15 % من إجمالي المبلغ بالتالي يصبح السعر 100 ألف + 50 ألف + 22.500 ريال.

التمويل التأجيري من بنك الراجي

هنا يتم إضافة مبلغ ثابت إلى سعر السيارة ثم يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على سعر السيارة الإجمالي.

عروض تقسيط شانجان CS85 ليمتد 2021 من بنك الراجحي

في هذه الحالة سوف يطلب منك بنك الراجحي ما يلي: