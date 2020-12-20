إسرائيل تطلق حملة تطعيم ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - انطلقت حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد فى أراضى الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، تستهدف أفراد الطواقم الطبية ونزلاء دور رعاية المسنين والمواطنين أكبر من 60 عامًا.





وذكرت هيئة البث الإسرائيلى أنه تم حجز 100 ألف دور فى صناديق المرضى والمستشفيات لتلقى اللقاح، حيث تسلمت إسرائيل 700 ألف جرعة من لقاح فايزر حتى الآن. وتهدف السلطات الصحية فى إسرائيل إلى تلقيح 60 ألف شخص يوميًا. وتلقى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، 71عامًا، اللقاح أمس السبت، ليصبح أول شخص فى إسرائيل يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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