أمريكا تتخطى 316 ألف وفاة وتقترب من 18 مليون إصابة كورونا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة حتى صباح اليوم الأحد، إلى 17 مليوناً و631 ألفاً و293 حالة مؤكدة، كما بلغت حصيلة الوفيات 316 ألفاً و6 حالات جراء الإصابة بالفيروس التاجى.





وأكدت أحدث إحصائية لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، سجلت الولايات المتحدة 2.917 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى 215.185 إصابة بالوباء.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، لم تعد نيويورك أكثر الولايات تسجيلاً للإصابات بين الولايات الأمريكية، إلا أنها مازالت الأكثر تسجيلاً للوفيات بإجمالى 36.312 حالة منذ ظهور الوباء. وتأتى خلف نيويورك من حيث عدد الوفيات كل من تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا ونيوجيرسى على الترتيب.

فيما تتصدر كاليفورنيا صدارة الإصابات بتسجيل مليون و829 ألفاً و521 حالة، تليها تكساس وفلوريدا ثم إلينوى رابعة ونيويورك فى المرتبة الخامسة.

ويتوقع معهد القياسات والتقييمات الصحية "IHME" فى جامعة واشنطن، أنه بالتزامن مع رحيل الرئيس دونالد ترامب عن السلطة فى 20 يناير المقبل، ستكون وفيات كورونا بلغت 560 ألف وفاة، ارتفاعًا من 420 ألف حالة فى الولايات المتحدة.