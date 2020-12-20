روسيا تسجل قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا اليومية

سجلت روسيا اليوم، الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 28948 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقارنة بـ 28309 إصابة في اليوم السابق.

وبذلك وصل إجمالي عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد منذ تفشي الجائحة إلى مليونين و848377 إصابة مؤكدة منها 521862 حالة نشطة.

وأضافت الصحة الروسية أنه تم تسجيل 511 حالة وفاة جديدة، في الساعات الـ24 الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 50858 حالة وفاة.

وعلى مدار الـ24 ساعة السابقة، تماثل 20915 مريضا للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى مليونين و275657 حالة.

وانطلقت في روسيا مؤخرا حملة التطعيم المجاني ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد الوباء في العالم.

وفي وقت سابق، توقع مدير مركز "جامالي" الروسي للأوبئة، المطور للقاح (سبوتنيك ــ V) ضد فيروس كورونا ألكسندر جينتسبورج، أن يحصل قرابة 70 – 80 بالمئة من سكان روسيا على تلقيح ضد الفيروس بحلول خريف عام 2021.

وقال جينتسبورج - في تصريح لقناة "روسيا ــ 1" التلفزيونية أمس السبت "في حال عملنا على انتاج 5 - 6 مليون جرعة من اللقاح في الشهر، فإننا سنتمكن بحلول خريف عالم 2021 من تلقيح 70-80 بالمئة من السكان".

من جانبه، أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو اليوم أنه من المخطط تلقيح 60 بالمئة من سكان روسيا ضد فيروس "كورونا".

وقال موراشكو "نخطط لتلقيح 60 بالمئة من السكان البالغين"، معربا عن أمله في أن تكون القدرات الإنتاجية للقاح ضد الكورونا كافية لتغطية حاجات البلاد.