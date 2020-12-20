بدء توزيع لقاح موديرنا في الولايات المتحدة.. وخطأ كبير في تقدير عدد الجرعات

بدأت شركة موديرنا الأمريكية، عملية توزيع لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء الولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع لقاح شركة فايزر- بيونتك؛ وذلك ضمن إطار حملة تطعيم موسعة في البلاد.

ومن المقرر أن يبدأ أكثر من 3700 موقع خاص في تلقي اللقاحات وإدارتها اعتبارا من غد، الاثنين، مما يؤدي إلى توسيع نطاق الانتشار الذي بدأته شركة فايزر الأسبوع الماضي.

ووسط الإصابات والوفيات القياسية التي تسجلها الولايات المتحدة يوميا بفيروس كورونا، نقلت شركة موديرنا بالفعل إمدادات اللقاح من مصانعها إلى المستودعات التي تديرها شركة "ماكيسون" المعنية بالتوزيع.

ووفقا للإذاعة الرسمية للولايات المتحدة "فويس أوف أمريكا"، قال الجنرال الأمريكي جوستاف بيرنا، خلال مؤتمر صحفي، إن العمال قاموا يوم السبت بتعبئة اللقاحات في حاويات وتحميلها على شاحنات، مشيرا إلى أن الشاحنات ستنطلق يوم الأحد وستبدأ الشحنات في الوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية اعتبارًا من يوم الاثنين.

واعتذر بيرنا لحكام الولايات المتحدة عن ارتباكهم بشأن توافر اللقاح بعد أن خفضت الحكومة الأمريكية عدد الجرعات التي ستتلقاها الولايات في الأسبوع المقبل.

وقالت ولايات من بينها أوريجون وواشنطن، اللتان تكثفان جهودهما لتلقيح العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية في أسرع وقت ممكن، إن مخصصاتهم انخفضت بنسبة تصل إلى 40٪.

واعترف بيرنا أنه ارتكب خطأ في تقدير عدد الجرعات التي ستتم الموافقة عليها بالفعل من قبل المنظمين للشحن، وهو أقل من عدد الجرعات المنتجة.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إن 7.9 مليون جرعة من لقاحات فايزر وموديرنا سيتم تسليمها على الصعيد الوطني هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن نظام توزيع موديرنا على بعض من نفس مشغلات فايزر ولكن سيختلف في بعض النواحي.

ويتوفر لقاح موديرنا بكميات صغيرة تصل إلى 100 جرعة ويمكن تخزينه لمدة 30 يومًا في ثلاجات ذات درجة حرارة قياسية، بينما تأتي اللقاحات من شركة فايزر في صناديق تحتوي على 975 جرعة، ويجب شحنها وتخزينها في درجة حرارة أقل من 70 درجة مئوية، ويمكن تخرينها لمدة خمسة أيام فقط في درجات حرارة الثلاجة القياسية. وأعطيت الجرعات الأولية للمهنيين الصحيين.

وأكد بيرنا أن الولايات المتحدة في طريقها للحصول على جرعات كافية من لقاحات فايزر وموديرنا بحلول نهاية العام لتلقيح 20 مليون شخص، كما توقعت الحكومة، مشيرا إلى أن تسليم هذه الجرعات قد يستمر في الأسبوع الأول من يناير.

ويتوقع خبراء الرعاية الصحية أن يتم تلقيح عدد كبير من الأمريكيين حتى عام 2021.

جدير بالذكر أن كلا اللقاحين فعالين بنسبة 95٪ في الوقاية من المرض في التجارب السريرية التي لم تواجه أي مشكلات خطيرة تتعلق بالسلامة.