مصادر إسبانية: ريال مدريد تواصل مع صلاح.. واللاعب لا يمانع

بعد التوترات الأخيرة التي شهدتها علاقة نجم ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، ومدربه الألماني يورغن كلوب، وتصريحات اللاعب الذي لم يعلن نفيا صريحا لإمكانية الرحيل عن النادي، كشفت تقارير صحفية، الأحد، أن العملاق الإسباني ريال مدريد قد تحرك بالفعل صوب صلاح، وبدأ في التواصل مع اللاعب.

ونقلت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية عمن وصفته بأنه "مصدر مقرب" من محمد صلاح، تأكيده أن نادي ريال مدريد يمتلك حاليا "اتصالا وثيقا مع ممثلي اللاعب"، لافتا إلى أن هناك اهتماما بالتعاقد معه.

وأضافت الشبكة الإسبانية أن فكرة الانتقال إلى النادي الملكي "موجودة لدى صلاح"، وأن كل شيء سيتضح بعد انتهاء الموسم الجاري.

وقبل عدة أشهر، أوضح ممثل اللاعب المصري أن ريال مدريد قدم بالفعل عرضا لضمه، بحسب "ديفنسا سنترال"، لكن فكرة الانتقال أصبحت الآن أكثر واقعية من أي وقت مضى.

وأشارت "ديفنسا سنترال" إلى أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يعتبر صلاح "أحد أفضل لاعبي كرة القدم على هذا الكوكب".

يشار إلى أن صلاح يمر بموسم استثنائي مع ليفربول، إذ لعب 21 مباراة وسجل 16 هدفا، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وأثار صلاح جدلا واسعا مؤخرا بعدما أجرى حوارا مع "آس" الإسبانية، تطرق خلاله إلى شعوره بخيبة أمل بعدما حرم من حمل شارة قيادة الفريق أمام ميتلاند في المباراة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، ومنحها إلى ترينت ألكسندر أرنولد، وقال: "أشعر بخيبة أمل لكن الأمر يعود إلى المدرب".

وتعليقا على إمكانية انتقاله إلى أحد عملاقي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، أجاب صلاح: "أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة أندية قمة، من يدري ما قد يحدث مستقبلا.. أستطيع القول بأن كل شيء في يد النادي حاليا".

وبعيد تصريحات صلاح لم يشارك أساسيا في مباراة فريقه الأخيرة في واقعة نادرة، حيث قال مدرب ليفربول، يورغن كلوب: "للمرة الأولى منذ فترة أتيحت لنا الفرصة للقيام بتغيير في التشكيل، مو لعب آخر أربع مباريات في فترة مكثفة، وكان إشراكه في الشوط الثاني (أمام كريستال بالاس) فكرة جيدة وهذا هو الحال"، وفيما يخص الحوار مع "آس"، فقال: "ليس لدي شيء كي أقوله وكل شيء بخير من جانبي".