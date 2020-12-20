زلزال بقوة 4.5 درجة يهز حدود إيران

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن الزلزال وقع فى ناحية قطور بإقليم أذربيجان الغربى، على عمق ضحل يبلغ خمسة كيلومترات. وكان زلزال بقوة 5.7 درجة هز نفس المنطقة الواقعة على الحدود بين إيران وتركيا فى فبراير الماضى، وأودى حينها بحياة 9 أشخاص فى تركيا، إضافة إلى إصابة أكثر من 100 شخص وانهيار مبان فى بلدات وقرى البلدين.

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