ألمانيا : 409 وفيات و22.7 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد بيانات معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض المعدية فى ألمانيا، اليوم الأحد، تسجيل 22.771 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات فى البلد الأوروبى إلى 1.494.009 مليون إصابة مؤكدة.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، أشار معهد روبرت كوخ إلى تسجيل 409 وفيات جديدة، جراء الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات جراء الوباء فى ألمانيا إلى 26.049 وفاة منذ ظهور الوباء.

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