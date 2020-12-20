تحذير خطير لـ وزير الصحة البريطاني: السلالة الجديدة من كورونا خرجت عن السيطرة

تحدث وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأحد، عن تفاصيل فرض مستوى جديد من القيود في البلاد اعتبارا من اليوم الأحد لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وظهور سلالة جديدة منه.

وقال هانكوك في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز": "أفهم ما يشعر به الناس وحزنهم.. اضطررت للاتصال بأمي الليلة الماضية وقلت لها لن نكون قادرين على رؤية بعضنا خلال عيد الميلاد".

وأضاف أن القيود الجديدة في عيد الميلاد كان قد تم وضعها قبل معرفة أن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا، مؤكدا أن كل شخص سيكون في المستوى الرابع الأصعب يجب أن يتصرف كما لو كان مصابًا بالوباء.

وأشار: "بعد ظهور السلالة الجديدة.. كان من واجبنا التحرك سريعًا وبشكل حاسم حيث إنها خرجت عن السيطرة. ولذلك كان علينا السيطرة عليها"، مؤكدا أن الحكومة تريد نريد أن تضع حدا لتفشيها من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي.

ولفت إلى أن السلالة الجديدة من الصعب للغاية السيطرة عليها حتى يتم طرح اللقاحات، واصفًا كل من غادر لندن بعد إعلان القيود الأخيرة الأشخاص بأن تصرف بشكل غير مسؤول.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعلماء، أعلنوا أمس السبت، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم تحديدها في البلاد أصبحت معدية بنسبة تصل إلى 70٪.

وقال جونسون، إنه تم فرض مستوى جديد من القيود في لندن وجنوب شرق إنجلترا اعتبارا من الأحد لمواجهة تفشي كبير لفيروس كورونا.

ونشر سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر" شرح فيه دوافع القرار بالقول "بصفتي رئيس الوزراء من واجبي اتخاذ القرارات الصعبة والقيام بما يلزم لحماية أهل هذه البلاد".

وأضاف جونسون "بالنظر إلى الأدلة التي توافرت لدينا حول انتشار نسخة جديدة من فيروس كورونا والتهديدات التي تشكلها، يؤسفني أن أضطر لإبلاغكم بأننا لا نستطيع إقامة احتفالات الكريسماس كما خُطط لها".

وتابع "سنضحي بفرصتنا لرؤية أحبائنا في الكريسماس لنحظى بفرصة أفضل لحماية أرواحهم كي تتسنى لنا رؤيتهم في أعياد الكريسماس بالمستقبل".

وبموجب القرار الجديد، يتعين على السكان في المناطق المحددة التزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وتشمل القيود إغلاق متاجر التجزئة غير الأساسية وصالات الجيم والمرافق الترفيهية والشخصية، كما يتعين على الناس العمل من المنزل إذا استطاعوا.