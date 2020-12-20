معاناة لاجئي إثيوبيا.. الاتحاد الأوروبي يقدم دعما إنسانيا للدول المتضررة من صراع تيجراي

قرر الاتحاد الأوروبي تقديم دعم إنساني إضافي للدول المتضررة من الصراع في منطقة تيجراي بإثيوبيا.

ووفقًا لصحيفة "سودان تربيون"، كان الصراع في منطقة تيجراي بإثيوبيا، قد ألح على الاتحاد الأوروبي زيادة التمويل الإنساني للمنطقة بمقدار 23.7 مليون يورو، حيث سيتلقى الشركاء الإنسانيون العاملون في إثيوبيا 18.8 مليون يورو إضافية، فيما سيحصل السودان على 2 مليون يورو للمساعدة في تدفق اللاجئين من تيجراي، بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح 2.9 مليون يورو لمعالجة حالة الأمن الغذائي المتدهورة بسرعة للاجئين في كينيا.

وقال مفوض إدارة الأزمات الأوروبي، يانيز لينارتشيتش، في بيان أمس، السبت: "ستستخدم الأموال في توفير الغذاء والمياه والرعاية الطبية للسكان النازحين في منطقة تيجراي حيث يعيش حوالي ستة ملايين شخص".

وأضاف أنه أثناء تواجده في السودان وكينيا، سوف يساعد في دعم اللاجئين الذين فروا من المنطقة المضطربة في شمال إثيوبيا.

ويأتي هذا الدعم الإضافي بعد زيارة قام بها المفوض لينارجيتش في وقت سابق من هذا الشهر حيث التقى بمسئولين سودانيين وإثيوبيين، كما تفقد الأوضاع الإنسانية للاجئين خلال زيارته للمخيمات بشرق السودان.

وكان الاتحاد الأوروبي قدم بالفعل 4 ملايين يورو لدعم اللاجئين الإثيوبيين الفارين من الصراع في تيجراي، وبذلك يصل إجمالي المساعدات الإنسانية التي يقدمها للسودان إلى 67.5 مليون يورو في عام 2020.

وستتلقى وكالات الأمم المتحدة ومجموعات الإغاثة العاملة في السودان هذه الأموال لتمويل أنشطتها على الأرض.

وبحسب آخر تقدير للسلطات الإنسانية السودانية، بلغ عدد اللاجئين بشرق البلاد 54526 لاجئًا.

ونقلت السلطات، أمس السبت، 530 لاجئا من المراكز الحدودية إلى مخيم أم ركوبة للاجئين، حيث بلغ إجمالي عدد الإثيوبيين 20437 شخصا.