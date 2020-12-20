أمر ملكي سعودي يقرر ترقية 318 عضوا من النيابة العامة

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، أمرًا ملكيًا بترقية 318 عضوا من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب على كادر أعضاء النيابة العامة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أشاد النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب بصدور الأمر الملكي، مؤكدًا أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للنيابة العامة.

وقال المعجب إن هذه الخطوة تعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها، ومنها الشأن الوظيفي للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.

وحث النائب العام السعودي منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم.

ودعا المعجب الله عزوجل أن "يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه في ظل القيادة الرشيدة".