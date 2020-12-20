روسيا ترصد أكثر من 500 وفاة وقرابة 29 ألف إصابة بفيروس كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - رصدت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، أكثر من 500 وفاة وقرابة 29 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء خلال اليوم الأخير بواقع 511 وفاة و28948 إصابة جديدة، مقابل 585 وفاة و28209 إصابات في اليوم السابق.

وكانت الإصابات الجديدة، تتوزع بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (7263 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3759 إصابة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 18.4 بالمائة من المرضى الجدد.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، تماثل 20915 مريضا للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة مليونين و848377 إصابة مؤكدة منها 50858 حالة وفاة و521862 حالة نشطة ومليونين و275657 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 85.9 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالفيروس التاجي (523 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية) ولا يزال أكثر من 612 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وانطلقت في روسيا مؤخرا حملة التطعيم المجاني ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد الوباء في العالم.