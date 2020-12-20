رقم وزارة التعليم السعودية تواصل الأن لحل مشكلاتك أو تقديم شكواك

رقم وزارة التعليم السعودية يمكنك من الاتصال بالوزارة لتقديم شكواك وحل مشكلاتك المتنوعة، وهو ما قامت بتوفيره وزارة التعليم السعودية مؤخرا بشكل مجاني، أيضا يمكن استخدام تواصل لكي يتم التواصل مع الوزير وموظفي الوزارة المختصين بتلقي الشكاوي المختلفة، وظهر أهمية لهذا الرقم مؤخرا اذا تبدأ الاختبارات النهائية فى السعودية الفترة القادمة، والطلاب الأن بحاجة اليه، للاستفسارات أو لكي يشتكوا من نظام معين أو من معلم قد أساء لهم … الخ.

رقم وزارة التعليم السعودية

اذا أردت الاتصال بوزارة التعليم السعودية، للاستفسار على نظام مدرستي أو توكل أو لديك سؤال بخصوص رقمك التعريفي أيها الطالب فعليك بالاتصال فورا بهذا الرقم 19996 ، طوال الأسبوع لمدة 24 ساعة على مدار اليوم والاستجابة ستكون فورية.

يوفر الموقع أيضا عدة خدمات فيمكنكم حجز موعد زيارة اذا كان هناك مشكلة بمقررات الوزارة.

أن تقوم ببلاغ فني في الموقع أو الحساب الخاص بك.

أن تقوم بتقديم اقتراح للوزارة وسيتم مناقشته والاتصال بك .

اذا كنت في حيرة من أمرك فيمكنكم الاتصال حتى تستطيعون الوقوف على قرار في موضوعكم.

وأخيرا اذا كنتم تريدون اللقاء بأحد المسئولين فى الوزارة لأي سبب عليك فقط تحديد سبب اللقاء وسيتم الرد عليك في أقرب وقت

تحميل تطبيق تواصل على الأيفون من خلال المتجر ويمكنكم أيضا تحميل تطبيق تواصل للأندرويد.