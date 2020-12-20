عاجل بدء التقديم في منصة إحكام لتملك العقارات من الهيئة العامة للعقارات الدولية

عاجل بدء التقديم في منصة إحكام لتملك العقارات التي أطلقتها هيئة العقارات الدولية للعقارات لتملك العقارات الجديدة المتاحة في المملكة،وقد اعلنت منصة أحكام عن بدء التسجيل في تملك العقارات يوم الأحد التي ينتظرها كثير من المواطنين بالمملكة لتملك العقار الجديد بدون انتظار التجديدات بالمملكة في أحياء كاملة بدون صكوك تملك،وتعد هيئة العقارات الدولية هيئة عامة بموافقة مجلس الوزارة تعمل على حفظ أصول صكوك ملكية عقارات الدولة وضع الخطط المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، ويكون التقديم لتملك العقارات وفقا لشروط واجراءات وضعتها الهيئة المختصة في المملكة لسهولة تملك العقارات الجديدة وسوف نستعرضها في مقالنا.



التقديم في منصة إحكام لتملك العقارات

قد اعلنت الأمانة العامة للجان المختصة في النظر في طلب تملك العقارات على المتقدم تقديم المستندات الكاملة لطلب التملك والمبايعات والصكوك القديمة، كما أتاح التقدم الكترونيا مع تقديم رقم معاملة الاستحكام الخاصة بهم لمن من سبق تقديمهم طلبات استحكام لدى المحاكم الشرعية أو صاحب العقار أو احد الوراثة،كما يتم تقديم طلب تملك واحد في كل مرة، كما انه يتم اعتماد المكاتب الهندسية والمساحية المعتمدة لدى الأمانات والبلديات في جميع المملكة من خلال الرفع المساحي وعلى المتقدم لطلب الملكية توضيح موقع العقار والنوع والأضلاع والمساحة والحدود عن الموقع المطلوب تملكه.

أن يكون المتقدم لطلب تملك العقار خلال سنه من تاريخ البدء في 5 جماي أول 1442. عدم الفصل فيه بحكم قضائي سابقا. لا يجوز تقديم طلب الامتلاك في المواقع التي لأيمكن امتلاك العقارات فيها كالابنية المقدسة وحرم الحدود والمحميات الوطنية وأراضي المتنزهات البرية ومحميات الحياة الفطرية وقمم الجبال وذلك بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات. يشترط ألا تنفي المصورات الجوية تواجد أحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي.

شروط طلب تملك العقار1442

سهلت الهيئة العامة للعقارات الدولية على المتقدم التقديم الكترونيا دون الذهاب إلى المكاتب لتملك العقارات وتقديم المستندات المطلوبة كما أصدرت رقم موحد لخدمة المتقدمين للسؤال على كافة الاستفسارات الخاصة بالعقارات وطرق تملكها من خلال مركز التواصل الموحد 920035544.