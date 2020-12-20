الآن نتائج قبول حرس الحدود 1442 كشوف أسماء المقبولين وموعد الكشف الطبي

نتائج قبول حرس الحدود 1442 ، يرغب جميع المتقدمين على وظائف المديرية العامة لحرس الحدود الإطلاع على نتائج قبول حرس الحدود 1442 ، الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين التي تم الإعلان عنها في يوم 16-7-1441 وكان عدد الوظائف المُتاحة 60 وظيفة شاغرة للرجال من المرتبة الخامسة إلى المرتبة التاسعة، ونختص في هذا التقرير رصد رابط نتائج قبول حرس الحدود 1442 عبر جدارة.

نتائج قبول حرس الحدود 1442

وخصصت المديرية العامة لحرس الحدود طريقة التقديم على شغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين عبر منظومة جدارة للتوظيف، فيما أوضحت خلال إعلانها عن الوظائف الفئات المستهدفة لتلك الوظائف والتي كانت ضمنها خريجو المعاهد التخصصية وخريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يُعادلها والحاصلين على درجة البكالوريوس وخريجو درجة الماجستير والدكتوراه.

وبعد الإطلاع على جميع عمليات التقديم وإجراء الفحص والفرز الكامل، تم الإعلان عن نتائج قبول حرس الحدود 1442، والإعلان عن أسماء المقبولين بوظائف المديرية العامة لحرس الحدود 1442، حيث تم ترشيح 53 متقدم بعدما اجتازوا المقابلة الشخصية.

رابط نتائج قبول حرس الحدود 1442 أسماء المقبولين

وأكدت المديرية العامة لحرس الحدود على جميع المترشحين والمرفق أسمائهم ضمن المقبولين سرعة المراجعة لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالكشف الطبي، واستكمال مسوغات التعيين مع العلم أن أخر موعد للكشف الطبي سيكون يوم الخميس الموافق 1-6-1442.

ونوهت المديرية العامة لحرس الحدود على الجميع أنه في حالة عدم استكمال الإجراءات وإجراء الكشف الطبي في الموعد المحدد له فإن ذلك يُعتبر عدول عن الوظيفة ولا يحق المُطالبة بالوظيفة بعد ذلك.

يمكنكم الآن الاستعلام عن نتائج قبول حرس الحدود 1442 ، والإطلاع على أسماء المقبولين بوظائف المديرية العامة لحرس الحدود من خلال رابط موقع المديرية العامة لحرس الحدود، هذا وسنتابع معكم أول بأول أهم وأخر الأخبار عن نتائج القبول في الوظائف التي تم الإعلان عنها مُسبقاً.