قرض بدون تحويل راتب بنك الراجحي للمواطنين والمقيمين بالسعودية

قرض بدون تحويل راتب بنك الراجحي، هو احد اهم الخدمات المصرفية التي يقدمها مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية، ويعتبر بنك الراجحي احد اهم البنوك السعودية التي تقدم اهم التمويلات والقروض الشخصية، ويأتي في مقدمة هذه الخدمات تمويل شخصي بنك الراجحي لكل المواطنين والمقيمين بالمملكة، وهناك أيضا خدمات إلكترونية هامه تقدم لجميع عملاء البنك وهى حاسبة التمويل الشخصي مصرف الراجحي، ومن خلال حاسبة التمويل يمكن معرفة قيمة القرض والأقساط المتبقية، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تفاصيل قرض بدون تحويل راتب بنك الراجحي.

قرض بدون تحويل راتب بنك الراجحي

يقدم الراجحي عدد من القروض المتنوعة ذات الاجرائات البسيطة، ومنها تمويل الراجحي العقاري وأيضا تمويل الراجحي الجديد، وتمويل الراجحي للسيارات وغيرها من التمويلات الأخري المختلفة، ويعتبر اهم هذه الخدمات هي تمويل بدون تحويل راتب من مصرف الراجحي، لان هذا النوع من القروض دائما ما يبحث عنه الكثير من الأشخاص، وسوف نتعرف من خلال السطور القادمة على تفاصيل قرض بدون تحويل راتب بنك الراجحي.

عمر العميل عند طلب التمويل الشخصي لا يتجاوز 6 عام مع نهاية اخر قسط من تسديده.

الحد الأدنى من الراتب الخاص بالعميل لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

لا يقل الحد الأدنى عن شهر من العمل سواء بالقطاع العام أو الخاص.

شروط التمويل الشخصي مصرف الراجحيتفاصيل التقديم على قرض بنك الراجحي

هناك عدد من الخطوات الهامة التي يجب اتباعها عند التقديم على قروض مصرف الراجحي، وهذه الخطوات عليك اتباعها بطريقه صحيحه من اجل الحصول على القرض وهى كالتالي.

قم بالدخول على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي. تقديم صوره من الهوية الوطنية للسعوديين، وصوره من الإقامة للمقيمين. تقدم صوره من المؤهل الدراسي. خطاب من جهة العمل بها المسمى الوظيفي، والراتب الشهرى، ومكان العمل. إمكانية استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة القرض.

افضل تمويل شخصي بدون تحويل راتب

يعتبر مصرف الراجحي هو اهم البنوك داخل المملكة في تقديم التمويل الشخصي بدون تحويل راتب، وهذا لسرعه الاجرائات للحصول على تمويل شخصي فورى، وأيضا بسبب بساطة الاجرائات والأوراق التي تقدم عند الحصول على تمويل الراجحي الجديد، أو الحصول على قرض بدون تحويل راتب بنك الراجحي.