منصة إحكام لتملك العقارات spga.gov.sa برئاسة الهيئة العامة لعقارات الدولة

تستقبل منصة إحكام لتملك العقارات طلبات التسجيل للتملك أو للتعديل عبر الموقع الرسمي التابع للهيئة العامة لعقارات الدولة، حيث أعلنت “إحكام” عن إطلاق منصة إحكام الرقمية والبدء في استقبال طلبات التسجيل اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 5 جمداي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 20 ديسمبر 2020م.

وقد أوضح رئيس الهيئة المستندات والوثائق المطلوبة عند تقديم طلبات التملك أو التعديل على العقارات، كما أكد معاليه على إطلاق منصة إحكام الرقمية اعتباراً من تاريخ الخامس من شهر جمادي الأولى الجاري، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط دخول موقع الهيئة العامة لعقارات الدولة، والطلبات التي تختص بنظرها لجان النظر في طلبات تملك العقارات.

منصة إحكام لتملك العقارات

أصدر معالي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة القرار الذي يقضي باعتماد التعديلات على القواعد والآلية الخاصة لعمل لجان النظر في الطلبات التي تتعلق بتملك العقارات، وذلك تطبيقاً للأوامر الملكية الحكيمة التي تم إصدارها لتنظيم عمل هذه اللجان، ومن ثم تحديد الاختصاصات المنوطة بها وحوكمتها بما يعمل على تحقيق حفظ الحقوق لجيع الأطراف.

وقد تم إيضاح تخصص اللجان المختصة بالنظر في طلبات تملك العقارات بعد أن تم إجراء التعديل على قواعد وآلية عمل تلك اللجان، حيث أصبح من اختصاصاتها النظر في أربعة طلبات وهم:

النظر في طلبات التملك التي لم يسبق أن تم الفصل فيها بحكم نهائي.

النظر في طلبات التعديل بإضافة أو استكمال الإجراءات النظامية أو بإضافة البيانات الناقصة على الصكوك المكتسبة الصفة النهائية.

النظر في الطلبات الخاصة بإثبات التملك للعقارات التي تقع داخل الحدود للحرمين الشريفين، وذلك في حال كان الطلب المقدم منظوراً لدى المحاكم التي لها الحق أو المأذون لها بالنظر فيها وفقاً للأوامر الملكية الصادرة بهذا الشأن، ولم يصدر به حكم نهائي من تلك المحاكم.

النظر في طلبات التعديل على “صكوك الاستحكام” التي صدرت بإثبات التملك لعقارات تقع بداخل حدود الحرمين الشريفين في حال كانت هذه الصكوك تكتسب صفة النهائية، ودعت الحاجة للتعديل أو الإضافة أو إكمال الإجراءات النظامية مهما كان نوعها، أو العمل على إضافة بيانات ناقصة في شأنها بدون أن يترتب على التعديلات الواردة بها الزيادة في مساحة العقار محل الطلب.