بدء التسجيل في منصة إحكام لتملك العقارات ١٤٤٢

تطلق الهيئة لعقارات الدولة بالمملكة العربية السعودية ابتداء من اليوم الأحد منصة إحكام لتلقي طلبات المواطنين بشأن تملك عقارات جديدة. ومن المنتظر أن يشهد التسجيل في منصة إحكام إقبال كبير، خاصة من المواطنين المنتظرين أن تكون آلية تملك العقارات هي النهاية السعيدة من أجل تحقيق أحلامهم. وبذلك يتم الانتهاء من مشكلة استحداث العديد من الأحياء بالعديد من المدن السعودية بدون امتلاك صكوك الملكية. إذ تشير الاحصائيات إلى أن العديد من الأهالي بمختلف أنحاء المملكة، يقطنون هذه الأحياء، دون وثائق تملك.

منصة إحكام لتملك العقارات

تهدف منصة إحكام إلى التسهيل على المواطنين الذين يقطنون الأحياء السابق ذكرها، تقديم المستندات التي تدعم أحقية امتلاك العقارات. كما أشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان ستعيد النظر في المستندات المتقدم بها المواطنين، فور بدء تسجيل منصة إحكام.

ولمن سبق التقدم بطلبات استحكام في المحاكم الشرعية، يتوجب الإشارة إلى رقم المعاملة الخاصة، والموجود في المحكمة، وذلك خلال التقديم عبر منصة إحكام الإلكترونية. ويسمح للمواطن برفع طلب التملك مرة واحدة، على أن يقبل الرفع المساحي من خلال المكاتب الهندسية التابعة لدى الأمانات والبلديات بجميع مدن ومحافظات المملكة.

رابط الهيئة العامة لعقارات الدولة

كما أشارت الهيئة إلى بدء التسجيل في منصة احكام ابتداء من يوم الأحد، وذلك بدخول المواطن، ثم الحصول على رقم الطلب. وبعد ذلك يعطي المواطن رقم الطلب إلى المكتب الهندسي التابع له، على أن يقوم المكتب برفع المستندات اللازمة. ويمكن متابعة أحدث خدمات الهيئة الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي لهيئة عقارات الدولة.