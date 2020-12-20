قبل القمة المصرية.. كورونا يوجه ضربة ثلاثية "قاصمة" للأهلي

أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم، الأحد، إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل ثلاثة أيام من مواجهة فريق سونيديب في النيجر ضمن دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وقبل 8 أيام من القمة المصرية أمام الغريم الزمالك في الدوري.
وأكد مدير كرة القدم سيد عبد الحفيظ، إصابة الثلاثي عمرو السولية ورامي ربيعة ومحمد مجدي "أفشة" بكوفيد-19، وتخلّفهم عن تشكيلة بعثة حامل اللقب التي ستغادر بعد ظهر الأحد إلى النيجر.
وأحرز السولية وأفشة هدفي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا في نهاية نوفمبر الماضي، ليفوز الأهلي 2-1 ويحصل العملاق الأحمر على لقبه التاسع في المسابقة.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن نتيجة المسحة الطبية للاعبين الثلاثة جاءت إيجابية، وذلك بعد 4 أيام من تأكيد إصابة المدير الفني للفريق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي سيغيب بدوره عن بعثة الفريق، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وكان موسيماني تولى مسؤولية تدريب الأهلي مطلع أكتوبر الماضي، بعد رحيل المدرب السويسري رينيه فايلر ليقود فريق القلعة الحمراء للفوز ببطولة الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى كأس مصر.
وفي السياق نفسه، أعلن عضو مجلس إدارة الأهلي محمّد الدماطي إصابته أيضا بفيروس كورونا المستجد.
وكان مجلس إدارة النادي المصري قد استقر على تعيين الدماطي رئيسا لبعثة الفريق الأول في النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.
وكتب الدماطي عبر حسابه على فيسبوك "أجريت مسحة خارج النادي اليوم وللأسف إيجابي كورونا".
ومن المنتظر أن يعلن مجلس إدارة الأهلي تكليف شخص آخر لرئاسة بعثة الفريق التي ستغادر القاهرة خلال الساعات المقبلة.
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