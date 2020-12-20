تونس : انتشار وحدات الجيش بعد أعمال عنف وتخريب فى توزر والقصرين

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل إعلام تونسية، استمر التوتر بين المحتجين وقوات الأمن التونسية فى مدينة توزر، حتى وقت متأخر من مساء السبت، حيث يطالب المحتجون بتقسيم أراض سكنية وتسوية وضعها القانونى.

وأشارت وكالة الأنباء التونسية إلى إصابة 5 محتجين خلال المناوشات، إضافة إلى إصابة عدد من قوات الأمن التونسية.

ويتهم المحتجون السلطات لحكومية التونسية بالتورط فى عمليات فساد واستحواذ غير قانونية على أراضى المنطقة، حيث بدأوا اعتصامًا أمام مقر الولاية قبل تدخل قوات الأمن لتفريقهم بالغاز المسيل للدموع.

وقال شهود إن المحتجين قطعوا طرقًا وأشعلوا النيران فى السيارات بالشوارع الرئيسية، وسادت عمليات كر وفر مع الأمن وسط المدينة. كما أظهرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى وقوع عمليات تخريب وسطو استهدفت إحدى المراكز التجارية الكبرى التابعة لمتاجر كارفور.

كما رشق المحتجون مقرًا لقوات الأمن فى مدينة القصرين غرب تونس بالحجارة والزجاجات الحارقة، تزامنًا مع احتجاجات قطاعية ومهنية فى العديد من المناطق التونسية، للمطالبة بتحسن ظروف العيش وتوفير فرص عمل للعاطلين.