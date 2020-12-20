جدة - نرمين السيد - حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، من أنها رصدت سلالة متحورة لفيروس كورونا المستجد فى 3 دول، وهى أستراليا والدنمارك وهولندا، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "العربية" منذ قليل.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الصحة العالمية تحذر من رصد سلالة متحورة لكورونا فى 3 دول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.