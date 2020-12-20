روسيا ترصد 29 ألف إصابة و511 وفاة يومية بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت السلطات الصحية فى روسيا، اليوم الأحد، 28.948 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 7.263 إصابة فى العاصمة موسكو وحدها، ما يرفع حصيلة الإصابات فى البلاد إلى 2 مليون و848 ألفًا و377 إصابة مؤكدة.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، سجلت روسيا 511 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات فى البلاد إلى 50.858 وفاة منذ ظهور الوباء.

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