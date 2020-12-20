عاجل.. البرلمان الإيرانى يرفض مقترحا يحظر خوض العسكريين لانتخابات الرئاسة

جدة - نرمين السيد - وفى مطلع شهر ديسمبر الجارى، صادق البرلمان الإيرانى بشكل نهائى على قانون يلزم الحكومة وهيئة الطاقة الذرية فى إيران برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبمستوى 120 كيلوجرامًا سنويًا، فى محطة فوردو النووية. كما يلزم الحكومة بتركيب ألف جهاز طرد مركزى من طراز IR-2m لتخصيب اليورانيوم فى منشأة نطنز النووية تحت الأرض، وتركيب ألف جهاز طرد مركزى من طراز IR6 فى محطة فوردو النووية، حتى مارس المقبل.

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