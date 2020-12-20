الجيش السورى يستهدف داعش بـ 50 ضربة جوية فى البادية

جدة - نرمين السيد - شن الجيش العربى السورى، مدعومًا بالمقاتلات الروسية، نحو 50 غارة جوية على مواقع وتحصينات تنظيم داعش الإرهابى فى البادية السورية، اليوم الأحد، تركزت فى بادية الرقة قرب جبل البشرى، وباديتى حمص وحماة.





وتواصل قوات النظام والمسلحين الموالين لها ولروسيا تمشيط تلك المناطق لتطهيرها من خلايا تنظيم داعش، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن، حسبما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان. وأشار المرصد السورى فى وقت سابق من اليوم، إلى أن تنظيم داعش يحاول استنزاف قوات الجيش السورى والمتطوعين فى صفوفه، عبر كمائن وتفجيرات وهجمات مباغتة، تتركز أغلبها فى مثلث "حلب ـ حماة ـ الرقة"، إضافة إلى حمص ودير الزور. فيما تحاول قوات الجيش العربى السورى وقف نشاط تنظيم داعش والحد منها، بإسناد جوى مكثف من قبل طائراتها وطائرات الروس الحربية، والتى تستهدف مناطق انتشار التنظيم بعشرات الغارات يوميًا.

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