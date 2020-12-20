زلزال عميق يضرب شرق تركيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوكالة التركية، وقع الزلزال بتمام الساعة 7:32 صباح اليوم، بالتوقيت المحلى، فى قضاء "باش قلعة"، وبعمق 12.95 كيلومتر تحت سطح الأرض.

ومن جانبه، قال عثمان أوتشار، مدير وكالة آفاد فى ولاية وان، إن أهالى ولاية هكارى المجاورة شعروا بالزلزال الذى هز الولاية، مضيفًا أنه على تواصل مع مسؤولى المنطقة التى تعرضت للزلزال وقادة الدرك، وأنه لا خسائر حتى الآن.

وأشار أوتشار إلى أنه لا خسائر حتى الآن، وأن فرق آفاد تواصل عملها فى المنطقة للتأكد من عدم وجود أضرار.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، ما يجعلها عرضة للزلازل المدمرة، كان آخرها زلزال بقوة 6.6 درجة، ضرب ولاية إزمير، وأسفر عن مقتل 115 شخصًا، وإصابة نحو 1.034 آخرين فى قضاء "سفرى حصار".