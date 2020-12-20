وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ينصح بايدن بمحاسبة ألمانيا وتركيا

نصح وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، روبرت غيتس، الرئيس المنتخب جو بايدن، بمحاسبة ألمانيا وتركيا، بما في ذلك بسبب صفقات عقدتها برلين وأنقرة مع موسكو.

وفي مقالة نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأحد، دعا غيتس، الذي ترأس وزارة الدفاع الأمريكية في إدارتي جورج بوش الابن وباراك أوباما (2006-2011) إلى مساءلة ألمانيا بسبب ضعف إنفاقها لدعم حلف الناتو، وكذلك بسبب سعيها لكسب فوائد من مشروع "السيل الشمالي-2" (لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أراضيها) على حساب المصالح الاقتصادية والأمنية لكل من بولندا وأوكرانيا.

كما أوصى غيتس الرئيس الأمريكي المنتخب بتبني موقف شديد إزاء أنقرة، مشيرا إلى أن على واشنطن معاقبة أنقرة على شرائها منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، وكذلك على تصرفاتها إزاء ليبيا وسوريا، والتي تناقض مصالح سائر دول الناتو.