وزير الصحة البريطاني يحذر من تفشي السلالة الجديدة من كورونا وخروجها عن السيطرة

حذر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم /الأحد/، من تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها مؤخرا في البلاد وخروج الوضع عن السيطرة.
وأكد هانكوك ـ في نبأ عاجل أوردته قناة "سكاي نيوز" عربية ـ ضرورة ردع الفيروس من خلال اعتماد التباعد الاجتماعي المشدد، قائلا "إن السلطات فرضت إجراءات التباعد والحجر الصحي في لندن وجنوب شرق بريطانيا للسيطرة على السلالة الجديدة".
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