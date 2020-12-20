وزير الصحة البريطاني يحذر من تفشي السلالة الجديدة من كورونا وخروجها عن السيطرة

حذر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم /الأحد/، من تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها مؤخرا في البلاد وخروج الوضع عن السيطرة.

وأكد هانكوك ـ في نبأ عاجل أوردته قناة "سكاي نيوز" عربية ـ ضرورة ردع الفيروس من خلال اعتماد التباعد الاجتماعي المشدد، قائلا "إن السلطات فرضت إجراءات التباعد والحجر الصحي في لندن وجنوب شرق بريطانيا للسيطرة على السلالة الجديدة".