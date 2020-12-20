بعد بريطانيا.. شاهد.. الصحة العالمية تعلن تفشي سلالة كورونا الجديدة في 3 دول

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، الأحد، تفشي سلالة فيروس كورونا الجديدة، التي تم اكتشافها مؤخرا في بريطانيا، في 3 دول أخرى.
وأكدت ماريا فان كيرخوف، وهي مسئولة رفيعة المستوى في منظمة الصحة العالمية، أنه تم رصد حالات مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الدنمارك وهولندا، وحالة واحدة في أستراليا.
وقالت فان كيرخوف، في حديث لها عبر الفيديو مع هيئة البث البريطانة "بي بي سي"، إن تلحالة المتحورة لكورونا في أستراليا تحت السيطرة.
وفي وقت سابق من اليوم، حذر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم، الأحد، من تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها مؤخرا في البلاد وخروج الوضع عن السيطرة.
وأكد هانكوك ضرورة ردع الفيروس من خلال اعتماد التباعد الاجتماعي المشدد، قائلا "إن السلطات فرضت إجراءات التباعد والحجر الصحي في لندن وجنوب شرق بريطانيا للسيطرة على السلالة الجديدة".
كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعلماء، أعلنوا أمس، السبت، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم تحديدها في البلاد أصبحت معدية بنسبة تصل إلى 70٪.
وقال جونسون، إنه تم فرض مستوى جديد من القيود في لندن وجنوب شرق إنجلترا اعتبارا من الأحد لمواجهة تفشٍ كبير لفيروس كورونا.
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