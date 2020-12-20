الكويت ترحب بقرار واشنطن رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب

رحبت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، بقرارالولايات المتحدة، رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وأعربت (الخارجية) الكويتية - في بيان على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - عن خالص تهانيها للسودان حكومة وشعبا بهذا القرار، متمنية أن يسهم في دعم أمن السودان واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه.
وأكدت استمرار دعم الكويت للسودان في سعيه لتحقيق المزيد من الأمن والأمان والتقدم والازدهار.
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