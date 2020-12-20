رابط التسجيل في منصة احكام لتملك العقارات..شروط ومستندات التقديم

التسجيل في منصة احكام لتملك العقارات، التي تم انطلاقها اليوم لتملك العقارات الجديدة، حيث تبدأ اليوم الأحد هيئة عقارات الدولة في تلقي طلبات التملك الالكتروني عبر منصة أحكام وفقاً إلي الشروط والضوابط التي تم الإعلان عنها مؤخراً والتي من أهمها أن يكون الطلب المقدم من تاريخ عام بداية من 5 جمادي الأولى للعام الجاري الموافق 20 ديسمبر 2020، كما يجب أن يكون قد فصل في الطلب بحكم قضائي، واشترطت هيئة عقارات الدولة أيضاً أن لا يكون العقار موجود بالمواقع التي لا يمكن فيها الحصول علي الملكية شرعا مثل حدود الحرمين الشريفين والأماكن المقدسة، وحرم البحر والأراضي الساحلية، وكذلك مشاريع زراعة الأسماك بالمملكة.

من المنتظر أن تشهد اليوم إقبالاً كبيراً من المواطنين السعوديين للتسجيل في منصة احكام التي تم انطلاقها حديثاً للتملك العقاري، حيث تشير بعض التقارير أن مساحة الأراضي والعقارات التي دون صكوك ملكية في المدن والاحياء تتجاوز 50 مليون متر مربع تقريباً، حيث يتمكن المواطنين من التسجيل عبر رابط منصة احكام ورفع المستندات والأوراق المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية، كما اتاحت هيئة عقارات الدولة رقم مخصص لتلقي الإستفسارات والشكاوي (920035544).



محميات الحياة الفطرية.

الأماكن العامة الخاصة بالمرافق

مجاري السيول والفيضانات.

قمم الجبال.

أراضي المنتزهات البرية.

وجميع الأراضي المملوكة للدولة.

يتطلب من المواطنين الراغبين في التملك العقاري تقديم طلب عبر منصة أحكام مع ارفاق المستندات والأوراق التالية:

رفع مساحي من مكتب معتمد به جميع التفاصيل والتي تتضمن (مساحة العقار ،موقع العقار، حدود العقار، نوع العقار)

تقديم جميع وثائق التملك.

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة علي صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن بعض المرفقات الواجب إضافتها في منصة احكام والتي جاءت كالتالي:

