شروط منصة إحكام الرقمية لطلبات تملك العقارات الجديدة، قامت الهيئة العامة لعقارات الدولة اليوم الأحد 5/5/1442 الموافق 20/12/2020 بإطلاق منصة إحكام الرقمية التي ينتظرها عدد كبير من أصحاب العقارات لتقديم طلبات التملك للعقارات الجديدة، ومن المتوقع أن تشهد المنصة إقبالا كبيراً من المواطنين الذين ينتظرون وضع نظام جديد يكون نهاية سعيدة لحلمهم بتملك عقاراتهم، وهذا يعني انتهاء مشكلة كبرى تتمثل في بناء مناطق كاملة في الكثير من مدن المملكة دون وثائق تثبت تملكهم العقارات، وتشير بعض الإحصاءات إلى أن مساحة هذه المناطق قد تجاوزت 50 مليون متر مربع وتضم آلاف المنازل والأملاك المختلفة التي يسكنها أهلها دون صكوك تملك.

شروط الهيئة العامة لعقارات الدولة لتقديم طلبات تملك العقارات 1442ه‍

وقد أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن شروط تقديم طلبات تملك العقار وهي كالآتي:

يجب أن يكون الطلب مقدم خلال سنه من يوم الاحد الموافق 20/12/2020م. يجب أن لا يكون العقار قائم في أحد المناطق التي لا يجوز التملك فيها شرعا بناءاً على بعض القرارات والأوامر وتتمثل في خادم الحرمين الشريفين والأراضي الساحلية وحرم البحر والمشاعر المقدسة ومبانيها ومشاريع المزارع السمكية ومواقع الخامات المعدنية ومسارات محطات الكهرباء ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها ومحميات الحياة الفطرية وقمم الجبال وأراضي المراعي والغابات ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية وغيرها من أراضي المتنزهات البرية ومحميات الحياة الفطرية ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية والأملاك العامة التي تمتلك المرافق والخدمات العامة. يجب أن لا يكون هناك أي نزاعات أو حكم قضائي مكتسب الصفة النهائية. يجب أن لا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود سكان في العقار المقدم به طلب التملك قبل أمر المنع من التسكين الصادر بموجب الأمر رقم 21679 بتاريخ 9/ 11/ 1387هـ.

ومن أهداف الأمانة مساعدة لجان النظر في الطلبات كما هو موضح بالصورة.

رقم منصة إحكام الرقمية الموحد المجاني

قد اعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن رقم المنصه الموحد المجاني والذي أصبح من الأرقام الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين والمواطنات داخل المملكة العربية السعودية بعد إعلان الهيئة عن إطلاقها منصة إحكام الرقمية التي ستقوم بدورها في إستقبال طلبات تملك العقارات إلكترونياً، وقد أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة الحساب الرسمي للأمانة العامة للجنة النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة ويمكن التواصل مع منصة إحكام الرقمية عن طريق مركز التواصل الموحد المجاني على رقم 920035544 كما صرحت به المنصه عبر حسابها على تويتر.