الدفع أو المنع.. الزمالك يبدأ "الرحلة المؤلمة"

في مشهد يبدو معادا، له سوابق تعود إلى حقب سابقة، بدأ مسؤولو الزمالك المصري رحلة تسديد مستحقات لاعبين سابقين في النادي، من أجل الهروب من شبح منع القيد الذي طارد النادي خلال الفترة الماضية بشكل واضح، على خلفية مستحقات متأخرة منذ سنوات طويلة لأكثر من لاعب أجنبي سابق، قرروا تصعيد أزمة المستحقات للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وعانى الزمالك من أزمة الديون المتراكمة على خزينة النادي، لاسيما بعدما باتت هذه الديون تُمثل خطراً عليه بشأن القيد، في ظل التهديدات المُتتالية من جانب الفيفا بمنع العملاق المصري من القيد حال عدم تسوية أزمة المستحقات المتأخرة.

أزمات كثيرة

من جانبه، قال أشرف قاسم المشرف على الكرة في الزمالك أن النادي يتطلع لإنهاء جميع الأزمات المالية التي عانى منها خلال الفترة الماضية، موضحاً في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" أن اللجنة التي تُدير النادي حالياً تعمل على حسم هذا الملف سريعاً، منعا للدخول في أزمات كثيرة مع أطراف مُتعددة.

فيما قال عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك، أن أزمة الغاني بنيامين أشيمبونغ لاعب الفريق السابق التي تفجرت خلال الأيام الماضية قديمة، وتعود إلى عامين ونصف حيث سبق وحصل اللاعب الغاني على حكم بتغريم الزمالك مليون و200 ألف دولار.

وتابع سالم في تصريحات لـ"دوت الخليج": “للأسف.. اللاعب الغاني حصل على حكم نهائي بأحقيته في الحصول على مليون و200 ألف دولار بما يعادل حوالي 20 مليون جنيه مصري، ولا يملك الزمالك سوى اللجوء للمحكمة الفيدرالية بهدف تخفيف العقوبة المالية الكبيرة".

محاور للخروج من الأزمة

وأوضح سالم أن هناك محاور عدة للخروج من أزمة أشيمبونغ، حيث يتمثل أول محور في استئناف قرار المحكمة الرياضية الدولية لدى المحكمة الفيدرالية السويسرية، بجانب محور آخر لحل الأزمة، يتمثل في الحلول الودية من خلال التفاوض مع اللاعب الغاني بالحصول على مبلغ يتم الاتفاق عليه، مقابل سحب شكواه.

على صعيد متصل، وفي إطار حرص الزمالك على الانتهاء من تسديد مستحقات نجوم الفريق السابقين لمواجهة شبح منع قيد الصفقات الجديدة، قامت إدارة النادي بتسديد 53 ألف يورو إلى محامي الراحل الغاني أجوجو، مهاجم الزمالك السابق.

ويأتي قرار الزمالك بتحويل هذا المبلغ إلى ورثة المهاجم الغاني، الذي رحل عن عالمنا في أغسطس من العام الماضي، بعدما أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأحقية ورثة اللاعب الغاني في تلك القيمة المالية من الزمالك.

وقام الزمالك بتحويل هذا المبلغ لرفع حظر القيد الذي فرضه الفيفا على الفريق المصري خلال مُطالبة الأخير البطاقة الدولية للتونسي حمزة المثلوثي والمغربي حميد أحداد، ولم ينجح الزمالك في قيد المثلوثي وأحداد، إلا بعد سداد مستحقات الراحل أجوجو.