للحد من كورونا.. روسيا تعلن موعد تطعيم كبار السن بلقاح كوفيد 19

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، موعد تطعيم كبار السن بلقاح فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وفق ما ذكرته وسائل إعلام روسية.
وقال موراشكو، إن عملية التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا المستجد، للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، قد تبدأ في روسيا الأسبوع المقبل.
وأضاف الوزير،ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن بدء تطعيم المسنين الروس الأسبوع المقبل: "نعم، نأمل ذلك".
ووفقا للوزير الروسي، يجري الآن إنجاز التجارب السريرية على اللقاح، بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.
ويأتي إعلان روسي عن استمرار حملات التطعيم وسط أنباء سيئة من بريطانيا بظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا الجديد، وهو ما دعى منظمة الصحة العالمية، لأن تعلق بأنها ستواصل إطلاع وإبلاغ، الدول الأعضاء والجمهور بالمعلومات الجديدة، عند حصولنا على المزيد عن خصائص هذا النوع من الفيروسات وعن أي عواقب قد تسفر عن ظهوره.
أكدت بريطانيا، اكتشاف نوع جديد من الفيروسات التاجية المكتشفة في البلاد، وذكرت أن هذه السلالة، يمكن أن تكون معدية بنسبة 70٪ أكثر من المعتاد.
كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن فرض قيود جديدة للحد من تفشي الوباء.
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